Bruno Cleuder de MeloArquivo Pessoal

Publicado 23/12/2023 09:35 | Atualizado 23/12/2023 09:49

Itaperuna- Morador de Itaperuna há anos, o delegado Bruno Cleuder de Melo, diretor do Departamento-Geral de Polícia da Baixada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, concluiu neste final de 2023, o Curso Superior de Polícia, um MBA de Gestão e Governança ministrado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ciclo necessário para delegados de 1ª e 2ª classes, oficiais superiores da Polícia Militar e Bombeiros Militar, capacitando-os a gerirem as respectivas instituições.

O curso dura um ano e ao final de cada, as turmas viajam para outros países, neste 2023, Bruno e colegas passaram oito dias em Portugal, visitando as Polícia Judiciária, Polícia de Segurança Pública, Guarda Republicana Nacional e o Ministério Público.

No início da carreira, Bruno Cleuder foi delegado da 143ª DP, Itaperuna, passando a residir na cidade, ganhando o Título de Cidadania, o respeito da comunidade e o codinome de Implacável, pelas grandes operações conduzidas com sucesso.