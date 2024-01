Trecho do Muriaé dentro de Itaperuna-RJ - Arquivo

Trecho do Muriaé dentro de Itaperuna-RJArquivo

Publicado 03/01/2024 21:47 | Atualizado 03/01/2024 21:51

Itaperuna- A Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil acabou de emitir uma nota oficial nesta noite de quarta-feira (3) sobre a situação do Rio Muriaé na cidade. Confira:

A Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil de Itaperuna informa, nesta quarta-feira, dia 03 de janeiro, que o Rio Muriaé está em sua cota de atenção, com 2,89 metros, porém não há risco de transbordamento do Rio Muriaé, já que a quantidade de chuva que caiu hoje no município foi de 13,2 mm e o previsto, entre 5 e 15mm, para os próximos dias está dentro da quantidade que não representa riscos de inundação ou transbordamento do Rio Muriaé.

Informamos também que a vazão do Rio Muriaé para o Rio Paraíba do Sul está dentro da sua normalidade em 206m3/s.