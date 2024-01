Ilustração - Arquivo

Publicado 03/01/2024

Itaperuna- Nota do Cartório da 107ª Zona Eleitoral, trouxe avisos aos eleitores de Itaperuna e São José de Ubá sobre mudanças em locais de votação para as Eleições 2024.

Itaperuna



Na sede do munícipio, quem votava nas sessões da AABB e Instituto de Educação Caminhar, vai votar no CIEP 263 – Lina Bo Bardi.

Em Aré os que votavam no Córrego Seco, e os eleitores das seções 142 e 201 do Colégio Estadual Etelvina Alves da Silva, votarão na Igreja Evangélica Assembleia de Deus.



Já os que usavam a Escola Municipal Joaquim de Oliveira Câmara, em Retiro do Muriaé, passarão a votar na Casa de Oração Retiro do Muriaé.



São José de Ubá

Quem votava na Associação de Moradores de Cruz da Moça em São José de Ubá passará a votar no Posto de Saúde da Vila Mangueira, e o eleitor que usava o Centro Cultural, vai votar no Rincão da Igreja Católica São José.



Dúvidas podem ser desfeitas pelos eleitores checando o local de votação no site do TRE/RJ ou no cartório eleitoral, na Avenida Cardoso Moreira 485, sala 111, no Centro.

Em caso de interesse do eleitor, eventuais mudanças podem ser feitas até o dia 08 de maio de 2024, por meio do aplicativo e-título, no site do TRE/RJ ou presencialmente no Cartório Eleitoral, de segunda a sexta, das 11h às 17h.

O aviso foi feito pela juíza da 107ª Zona Eleitoral, Isabela Pinheiro Guimarães.