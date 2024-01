Brasão da PM de Minas Gerais - Arquivo

Publicado 05/01/2024 17:11 | Atualizado 05/01/2024 17:14

Itaperuna- Distante a 58 Km via Br-356, o município mineiro de Muriaé tem muitas ligações afetivas, universitárias, esportivas, culturais e comerciais com Itaperuna, e o que acontece em ambas as cidades ligadas também pelo Rio Muriaé, repercute inversamente, como o caso de invasão e cárcere privado temporário relatado abaixo:

Em Belisário, distrito de Muriaé- MG, na madrugada de quinta-feira (4 ) dois mascarados encapuzados invadiram uma casa, renderam os moradores, e ameaçaram-nos de morte, exigindo dinheiro.

Um dos habitantes da casa tentou fugir, mas foi contido pelos bandidos que, bagunçaram toda a residência, e fugiram em uma motocicleta com 03 aparelhos celulares e R$ 3 mil reais roubados em direção à comunidade de Pedra Alta também no município.



A chegada dos marginais ao imóvel invadido foi gravada por câmeras de segurança, durante o período de 01h à 1:20h. Os donos da casa ficaram atados com cadarços de sapatos, e eles só conseguiram chamar a polícia ao amanhecer. Os policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar, Muriaé, estão vasculhando a região.