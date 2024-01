Gráfico do nível do Muriaé neste 6 de janeiro Itaperuna-RJ - Divulgação

Publicado 06/01/2024 21:11 | Atualizado 06/01/2024 21:11

Itaperuna- No gráfico deste sábado (6), desde às 06:15, sendo monitorado de 15 em 15 minutos, não houve alteração no nível do Rio Muriaé, tranquilizando as autoridades e a população, principalmente a ribeirinha.

Não ocorreram chuvas e tempo embora nublado, teve períodos ensolarados e a Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil de Itaperuna monitorando todo o panorama regional com credibilidade e informações precisas.