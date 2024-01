Prefeito Alfredão, secretário de Esportes & Lazer Eduardo do Toldo - Foto- Fred Boechat

Prefeito Alfredão, secretário de Esportes & Lazer Eduardo do ToldoFoto- Fred Boechat

Publicado 07/01/2024 10:12 | Atualizado 07/01/2024 10:23

Itaperuna- Já se encontram abertas as inscrições para a Colônias de Férias do Poliesportivo, um amplo espaço com piscina liberada, quadras cobertas/abertas de vôlei, basquete, futsal, campos de futebol tradicional, área de artes marciais, beach tênis, futevôlei, atividades recreativas, sorteios, e distribuição de lanches, com professores, tutores e seguranças. A idade mínima é a de 07 anos e a máxima,12 anos, no período de 15 a 19 de janeiro próximo, sem custos para os participantes.

O secretário Municipal de Esportes e Lazer de Itaperuna, Eduardo do Toldo, comenta que o complexo esportivo do Poli, " é cuidado com muito carinho, sendo um espaço democrático, aberto durante todo o ano, e que durante as férias escolares das redes municipal e particular, oferece opções esportivas e de lazer para as crianças itaperunenses, conceito incentivado pelo prefeito Alfredão Paulo Marques Rodrigues. Os pais podem acompanhar as atividades dos filhos, pois sombra e água fresca não faltam".

Equipes da Secretaria de Esportes estão percorrendo os bairros da cidade até o dia 15/01, colhendo inscrições feitas na hora, facilitando as famílias interessadas.