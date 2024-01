Patamo - P-5

PatamoP-5

Publicado 08/01/2024 19:26 | Atualizado 08/01/2024 19:37

Itaperuna- Boa Ventura, 6º Distrito de Itaperuna, chamada oficialmente de Capital da Bermuda, por abrigar um polo de confecções gerador de rendas e empregos, é considerado um lugar tranquilo no interior do município, mas para uma mulher de 24 anos, curtindo a tarde em frente à própria casa, não.

No domingo (7), dois homens em uma motocicleta se aproximaram do portão onde a jovem estava e dispararam uma arma de fogo, acertando na axila do braço direito, no tórax e na cabeça.

Os motoqueiros não identificados fugiram em alta velocidade e a vítima foi socorrida na Unidade de Saúde de Italva, município mais perto de Boa Ventura. A tentativa de feminicídio foi representada na 143ª DP-Itaperuna. Os policiais do 29º BPM continuam na caça aos fugitivos.