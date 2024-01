Lanchonete fica no Centro - Foto-Antônio Evaristo Rádio Muriaé

Lanchonete fica no Centro Foto-Antônio Evaristo Rádio Muriaé

Publicado 12/01/2024 10:06

Itaperuna/Região- A noite de quinta-feira (11) foi dramática para os vizinhos e funcionários de uma lanchonete no Centro de Muriaé-MG, na Rua Coronel Domiciano, por volta das 21h.

Um vazamento de gás ( GLP-Gás Liquefeito de Petróleo), causou explosão, deixando duas pessoas machucadas e prejuízos materiais. Por acaso não havia um único cliente naquele momento.

LIVRAMENTO

Os trabalhadores da lancheria perceberam um súbito cheiro de gás e saíram rapidamente da cozinha, o que evitou maiores danos e perdas de vida. A área do sinistro foi isolada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que, com os profissionais do SAMU ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), prestaram socorro.

As vítimas com pequenos arranhões nos braços e rostos, foram atendidas no Hospital São Paulo e liberadas em seguida.

No interior da loja, devastação geral causada pelo fogo e pelo deslocamento de ar da explosão, sem possível aproveitamento de nenhum equipamento. Defesa Civil, Polícia Militar e peritos da Polícia Civil estiveram no local para respectivas avaliações, com resultados a saírem em breve.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar o estabelecimento está dentro das exigências legais de prevenção e combates a incêndios, comprovadas por vistorias da corporação.