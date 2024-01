Os novos membros e autoridades municipais - Foto Marcelo Nunes

Os novos membros e autoridades municipaisFoto Marcelo Nunes

Publicado 11/01/2024 10:14

Itaperuna- Nessa quarta-feira (10) foi empossado o novo Conselho Tutelar de Itaperuna, com as presenças do prefeito Alfredo Paulo Marques, do vereador Adenilson Zacharias e da secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Adriana Levone na sessão solene feita no auditório da OAB-RJ 11ª Subseção - Itaperuna.



Os novos titulares são Edmara Lanes Deas, Claudia Pinheiro Sampaio, Cristiano Vicente de Freitas, Erica Maria Beiral Satolo Chaves, e Ana Beatriz de Abreu e Silva de Matos.

Já os suplentes, Fábio Braga, Victor Felix de Oliveira Azevedo, Alexssander da Silva Curty, Sueli Valéria da Silva dos Santos e Lia Carla da Silva Freitas.