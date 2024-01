Aluna do EJA - Arquivo Secretaria de Educação

Publicado 09/01/2024

Itaperuna- A Secretaria Municipal de Educação de Itaperuna e o Instituto Federal Fluminense (IFF) se juntaram para dar uma oportunidade aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Estão abertas as matrículas para os cursos técnicos em eletricista predial de baixa tensão e instalador de sistemas eletrônicos de segurança.



Os estudantes vão frequentar as aulas do IFF em um único dia da semana, e terão instrução teórica e prática de acordo com o curso matriculado.

O secretário de Educação, Olliver Barros comentou: "Estamos empenhados em dar oportunidades educacionais de qualidade aos alunos da EJA. Essa parceria com o IFF ajuda a garantir formação técnica adequada ao mercado de trabalho".

Interessados devem procurar a secretaria do EJA.