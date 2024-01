Trecho urbano do Rio Muriaé, Itaperuna-RJ - Foto Luiz Rocha

Trecho urbano do Rio Muriaé, Itaperuna-RJFoto Luiz Rocha

Publicado 15/01/2024 10:24 | Atualizado 15/01/2024 10:29

Itaperuna- A Prefeitura de Itaperuna acaba de emitir nesta segunda-feira (15), comunicado sobre a situação do Rio Muriaé no município.

Nota Oficial

A Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil informa que devido à quantidade de chuva nas últimas horas nas cabeceiras do Rio Muriaé e do Rio Carangola, o nível do rio em Itaperuna atingiu a cota de alerta na noite deste domingo.

Em sua última medição, às 09h15, desta segunda-feira, o nível do Rio Muriaé está em 3,49m.



Orientamos a população ribeirinha que fique atenta às informações e notas da Defesa Civil nas redes sociais da Prefeitura para que tome as devidas medidas de prevenção.



A previsão para está segunda-feira é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com volume de 5mm.



A Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil segue monitorando o nível do Rio e as previsões.





Cotas do Rio Muriaé em Itaperuna

Cota de atenção: 2,90m

Cota de alerta: 3,40m

Cota de inundação:4,00m