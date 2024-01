Ilustrativa - Arquivo

Publicado 15/01/2024 17:36 | Atualizado 15/01/2024 17:44

Itaperuna- Policiais do 29° BPM encontraram na madrugada desta segunda-feira (15) na Rua João Luís Belo, Bairro Fiteiro, (lado direito do Rio Muriaé) em Itaperuna, um rapaz de 16 anos, caído ao chão, contorcendo-se e gritando de dor, com perfurações por tiros de arma de fogo no rosto e abdômen.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do 21° e levado ao Hospital São José do Avaí, onde permanece em estado grave. A 143ª DP/Itaperuna registrou a tentativa de homicídio.