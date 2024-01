O jovem assassinado - Rede Social/Adilson Ribeiro/MLD

O jovem assassinadoRede Social/Adilson Ribeiro/MLD

Publicado 17/01/2024 10:19 | Atualizado 17/01/2024 10:20

Itaperuna- Raposo, 7° Distrito itaperunense, a 360 quilômetros da capital, única estância hidromineral do Rio, recebe milhares de turistas por ano, com uma rede hoteleira de grande porte.

E foi em uma casa do Centro, na Avenida Coronel Balbino que, um traficante de drogas, deixou em cárcere privado, Wylther Júliu Martins, de 20 anos, até mata-lo com inúmeras facadas.

O pai de Wylther esteve em frente à residência, chamando repetidamente o nome do filho, como não obteve respostas, pediu socorro à Polícia Militar. Os agentes do 29° BPM entraram no local achando o corpo do rapaz.

Dois acusados, um de ser o homicida e outro de ter dado apoio à fuga, foram presos quando estavam em um taxi na RJ-186, na direção de Bom Jesus do Itabapoana, pelos PMs do Batalhão de Polícia Rodoviária do Posto 18, de onde foram levados para a 143ª DP/ Itaperuna.

OPERAÇÃO CAÇADA

Os policiais militares dos postos da região do Batalhão Rodoviário e as equipes do 29° BPM foram fundamentais para a captura dos dois acusados, quando agiram com rapidez e precisão ao chamado.