Participantes da reuniãoFoto: Igor Verdan

Publicado 16/01/2024 16:18 | Atualizado 16/01/2024 17:43

Itaperuna- A Secretaria de Educação de Itaperuna reuniu-se na sexta-feira (12,) com uma comissão técnica formada para a implantação do programa Escola em Tempo Integral que, a princípio, será em três unidades, já neste ano letivo de 2024.

As escolhidas são as CIEP Henriett Morineau, CIEP Henriett Amado e Humberto de Campos. Nas duas primeiras, período integral para os 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, e na Humberto de Campos, para os 1°, 2° e 5° anos também do Ensino Fundamental, no horário das 7:45 às 16:30 horas.

Os interessados devem procurar as secretarias das escolas desejadas, levando os documentos necessários, pois as matrículas já estão abertas.

Horário de atendimento: das 8 às 12 horas, de segunda à sexta-feira.