Canteiro EscolaFoto- Comunicação Firjan

Publicado 18/01/2024 10:11 | Atualizado 18/01/2024 10:20

Itaperuna- As obras do Canteiro Escola da Firjan Senai Itaperuna receberam as visitas do presidente da Firjan Noroeste Fluminense, José Magno Vargas Hoffmann; do presidente do Sindicato de Construção Civil do Noroeste-Sinduscon NO, Francisco Goulart; da gerente executiva regional da Firjan Senai Sesi Dannielle Fonseca, e do gerente operacional da Firjan Senai Sesi Itaperuna, Tarcísio Mendel, nessa terça-feira (16).

Localizada na Avenida José Cerqueira García, 883, Bairro Presidente Costa e Silva, ( Cidade Nova), a missão da futura escola será oferecer uma elevada formação profissional e tecnológica, desde de sistemas construtivos convencionais a métodos de última geração dentro das diretrizes do projeto Rio Construção, como metodologia para procedimentos em alvenaria, revestimentos em argamassa, cerâmico, pintura, instalações hidráulicas, carpintaria, armação de ferragens e outras técnicas. O término das obras e o início dos cursos serão divulgados em breve.



nino.bellieny@odia.com.br