Drogas e grana apreendidas no balcão da 143 DPP5 29 BPM

Publicado 18/01/2024 18:03 | Atualizado 18/01/2024 18:15

Itaperuna- Um jovem de 16 anos tentou montar um ponto de vendas na Segunda Pracinha do Bairro Carulas, na Rua Pedro de Oliveira, mas esqueceu-se de que o produto que pretendia revender é proibido, e não prosperou.

Na segunda-feira (15) policiais do 29° BPM souberam do empreendimento e foram até o local, a tempo de presenciarem o rapaz trazer algo de um matagal próximo: um copo descartável com sete buchas de maconha e no bolso das bermudas que vestia, a quantia de 103,50 reais.



Ele foi autuado na 143ª DP, onde ficou apreendido à disposição da Polícia Civil.