Piscina do Poli - FotoFred Boechat

Publicado 23/01/2024 12:11 | Atualizado 23/01/2024 12:13

Itaperuna- Depois do sucesso da Colônia de Férias do Ginásio Poliesportivo, de 15 a 19 passados, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer parte para outra etapa, a Caravana do Poli, pelos bairros, localidades e distritos do município, levando atividades esportivo- recreativas e lanches, ou como diz o secretário de Esportes, Eduardo do Toldo: "Um pedacinho do Poli".



A primeira edição nesta temporada foi no 2º Distrito, Nossa Senhora da Penha. E agora, chegou a vez do 3º Distrito, Itajara e da localidade São Sebastiao da Boa Vista, da mesma jurisdição territorial, no primeiro sábado de fevereiro (3), das 8 ás 12 horas. A Secretaria Municipal de Saúde também participa da infraestrutura.