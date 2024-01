Uma das hortas - Foto Decom Itaperuna-RJ

Publicado 23/01/2024 09:05 | Atualizado 23/01/2024 09:08

Itaperuna- O programa Mãos à Horta implantado há um ano e meio já plantou, colheu e distribuiu 325 mil pés de alface, e nos próximos dias, acontece a primeira colheita dos dez mil pés de mostarda plantados no começo deste ano.

Nesta terça-feira (23) o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues e o secretário municipal de Agricultura comemoraram os resultados.

Os beneficiados com os produtos são os alunos da Rede Municipal de Ensino e famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS.



Há várias hortas comunitárias pelo município, localizadas em terrenos de unidades de saúde e de escolas. A principal delas fica no Bairro Lions.



O Mãos à Horta é tocado pela Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com as secretarias de Educação; Saúde; e Assistência Social, Trabalho e Habitação; Colégio Estadual Agrícola Professor Luiz Paulo Rodrigues e Pesagro- Rio (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro).