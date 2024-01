Azevedo, Tonietto, Boechat e Fonseca - Foto PL-M

Publicado 28/01/2024 10:22 | Atualizado 28/01/2024 12:05

Itaperuna- O PL Mulher- RJ fez na sexta-feira (26) um Encontro Regional do Noroeste, reunindo líderes e correligionários do partido no Espaço Ilha, na Avenida Governador Roberto Silveira em Bom Jesus do Itabapoana, no Bairro Parque do Trevo, na chegada da cidade.

A professora e mestra Cláudia Boechat, foi empossada como presidente do PL Mulher- Itaperuna, em cerimônia presidida pela presidente estadual da sigla, a deputada federal Chris Tonietto.

Participaram da posse, a presidente regional do PL- M, Márcia Azevedo, o prefeito de Bom Jesus, Paulo Sérgio Cyrillo (PL), a psicopedagoga Jeanne Fonseca, e representantes de outros municípios do Noroeste Fluminense.

