Tenente-coronel PM Luiz Cláudio Régis - Foto P5 29º BPM

Tenente-coronel PM Luiz Cláudio RégisFoto P5 29º BPM

Publicado 29/01/2024 09:47 | Atualizado 29/01/2024 10:06

Itaperuna- O tenente-coronel PM Luiz Cláudio Régis completou no domingo (28), dois anos no comando do 29º BPM, cuja área engloba oito municípios da Região Noroeste, Itaperuna (sede); Varre- Sai; São José de Ubá; Laje de Muriaé Natividade; Bom Jesus do Itabapoana; Italva e Porciúncula, com um da Norte, Cardoso Moreira. A extensão é coberta por quatro companhias.

Um território estratégico pela extensa linha de divisas com os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Nestes dois anos, o tenente-coronel Luiz colecionou recordes como as apreensões de 112 quilos de maconha, 219 armas de fogo, 72 quilos de cocaína, quase quatro quilos de crack, e 1.158 prisões.

Ele atribui o sucesso à lealdade e profissionalismo do subcomandante major PM Monteiro, do corpo de oficiais, suboficiais e dos praças, destacando o que chama de "uma forte mística do batalhão: "composta de disciplina, amor à causa, senso de pertencimento e vibração constante".

Luiz Cláudio Régis começou a graduação da Escola de Formação de Oficiais, na Invernada dos Afonsos, Sulacap, Rio de Janeiro, em fevereiro de 1991, e terminou em dezembro de 1993, passando por várias unidades da PMERJ, formando-se em diversos cursos, como o superior de oficiais, de aperfeiçoamento e perícia criminal.

E o comandante Luiz arremata com exclusividade para O Dia: "Uma canção do grupo inglês, Five Young Cannibals, é a trilha sonora da minha trajetória na Polícia Militar: She Drives Me Crazy , tocava no rádio de um veterano no dia em que entrei em formação militar pela primeira vez. Ouvi-la é voltar no tempo".

nino.bellieny@odia.com.br