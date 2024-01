A casa do suspeito - Vanderson Garcia

A casa do suspeitoVanderson Garcia

Publicado 30/01/2024 14:04 | Atualizado 30/01/2024 14:06

Itaperuna- Um dos suspeitos do crime contra um jovem sequestrado e morto brutalmente no dia 16 recente em Raposo, 7ª Distrito itaperunense, teve a residência incendiada no domingo (28), na Rua João Gentil.





Não havia ocupantes dentro do imóvel no momento do sinistro. As chamas não destruíram a casa por completo, pois os bombeiros chegaram a tempo, com indícios de que o fogo tenha sido ateado propositalmente. O sequestro seguido de homicídio causou revolta em muita gente, embora haja uma cortina de silêncio em torno do caso. (Relembre AQUI Não havia ocupantes dentro do imóvel no momento do sinistro.

nino.bellieny@odia.com.br