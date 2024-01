Cursos são atrativos - Foto Igor Verdan

Publicado 30/01/2024 20:36 | Atualizado 30/01/2024 20:48

Itaperuna- Na tarde desta terça-feira (30), a Secretaria de Educação de Itaperuna anunciou a abertura das inscrições dos cursos especiais do Núcleo de Educação Popular (NEP) para este ano.

Interessados podem acessar os formulários AQUI As inscrições duram até o próximo dia 23/2 com vagas limitadas, menores de idade necessitam de autorização dos pais ou responsáveis legais.Os cursos de Inglês e Espanhol possuem critérios específicos de seleção, como idade mínima de 12 anos. O Pré-IFF requer que os pretendentes estejam cursando o 9º ano de escolaridade.O Curso Preparatório para PRÉ-IFF destina-se a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental cujo objetivo é o processo seletivo do Instituto Federal Fluminense (IFF).