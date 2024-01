Sobre aumento tarifário do transporte público em Itaperuna-RJ - Arquivo

Publicado 31/01/2024 09:41 | Atualizado 31/01/2024 09:46

Itaperuna- Em nota oficial emitida nesta quarta-feira (31), a Prefeitura de Itaperuna explica os procedimentos adotados no recente aumento do preço de tarifas da única concessionária de transporte público no município.

Em relação ao reajuste da tarifa de ônibus, a Prefeitura de Itaperuna informa que através do requerimento N° 01/2024 de 04 de janeiro de 2024, a Viação Santa Lúcia LTDA solicita que a tarifa de concessão fixada, seja no valor de R$ 7,20 amparada em laudo pericial judicial, a fim de custear o equilíbrio econômico-financeiro, bem como pelo ressarcimento dos prejuízos operacionais que vem sofrendo desde o advento da pandemia de COVID-19. O reajuste autorizado pela Prefeitura de Itaperuna foi de R$ 5,00 (bem abaixo do solicitado pela empresa), ou seja, em todo o momento a atual gestão lutou pelos interesses dos munícipes, visando equacionar tal reajuste. A nova tarifa entrará em vigor a partir da 0 hora de 1° de fevereiro de 2024.

