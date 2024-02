Heróis ainda existem não é Valentina? - Foto Familiar

Heróis ainda existem não é Valentina?Foto Familiar

Publicado 01/02/2024 12:30 | Atualizado 01/02/2024 12:42

Itaperuna/ Exclusiva- PMs da 4ª Companhia, do 29º BPM/Itaperuna, lotados em Cardoso Moreira, estavam saindo da cidade nesta quinta-feira (1) quando no KM109 da BR-356, no sentido de Campos dos Goytacazes, viram um casal desesperado e uma criança respirando com dificuldade e as pupilas estáticas.

Os sargentos Anselmo e Luan, mais o cabo Purifficati, imediatamente aplicaram a Manobra de Heimlich*, o que fez a garota expelir uma bala, doce ingerido minutos antes.

Os policiais levaram-na rapidamente, acompanhada dos pais, ao pronto-socorro da Unidade Municipal de Saúde José Salgueiro, Bairro Tiradentes, Cardoso Moreira, onde está em observação e passa bem.

Marlon Nunes Mendonça e Clara Luiza de Souza Monteiro, pais de Valentina, de seis anos, emocionaram-se com o socorro bem-sucedido, agradecendo ao trio de heróis do 29º BPM.





*Técnica que limpa as vias aéreas, ajudando a desengasgar adultos ou crianças ( e até pets), fundamental para salvar vidas.

