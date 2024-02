Helton da Silva Araújo - Foto Doc

Publicado 04/02/2024 17:40

Itaperuna- Parecia mais um caso comum de trânsito, porém era o resultado de um homicídio. Policiais do 29º BPM foram chamados na madrugada deste domingo (4) à Rua Carolina Campos, no Bairro Carulas, e encontraram o corpo de Helton da Silva Araújo caído sobre uma motocicleta.

Atingido por diversos disparos de arma de fogo, Helton de 29 anos, morreu na hora. Bombeiros atestaram o óbito, o cenário do crime foi periciado e o corpo levado para o IML/Itaperuna.



Capacete, moto, uma pulseira, um anel, e um relógio de pulso ficaram com o pai dele, já o celular ficou na 143ª DP/Itaperuna, uma evidência importante para as investigações que deverão apontar os culpados pelo homicídio.