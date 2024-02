Uma das máquinas a serem usadas na RJ-116 - Foto APX

Publicado 05/02/2024 14:29 | Atualizado 05/02/2024 16:24

Itaperuna- Conforme publicado na recente quinta-feira ( 31) por O Dia, em 1ª Mão , obras de recapeamento do trecho de cinco quilômetros da RJ-116 em Comendador Venâncio, 4º Distrito itaperunense, começaram nesta segunda-feira (5), com a fresagem ( raspagem) do asfalto antigo para colocação de um novo composto asfáltico.