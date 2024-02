Atualmente treinador, o bicampeão olímpico Geovane tem histórias para contar - Arquivo

Publicado 06/02/2024 12:17

Itaperuna- De quarta (7) até quinta-feira (8), na Infinity Hall em Itaperuna, a Secretaria Municipal de Educação traz mais uma Jornada Pedagógica, reunindo professores, diretores e todos os envolvidos na Educação local.

Giovane, bicampeão olímpico de vôlei em 1992/2004, melhor jogador do mundo em 1993, dono de uma extensa biografia vencedora, é uma das atrações como palestrante, já no primeiro dia, além de Maria Medeiros e Erik Pena, no segundo, Eduardo Shinyashiki, Fábio Castro, e Emília Cipriano, todos convidados pela Valeriote Cursos.

Os temas da jornada são abrangentes: lfabetização na infância: Uma experiência transformadora; A Arte do Conviver e do Aprender; Educação Inclusiva, mais do que um novo caminho, uma realidade e um compromisso social: como fazê-la acontecer efetivamente; O Dom de Motivar na Arte de Educar; Habilidades dos Profissionais do Futuro, e Times de Alta Performance.



A professora Ana Silva, da rede municipal, expressou a ansiedade diante da Jornada Pedagógica. "É uma oportunidade única para ampliar nossos horizontes e trocar experiências com outros educadores. As palestras prometem ser inspiradoras e trazer novas abordagens que certamente irão enriquecer a nossa prática pedagógica".



Para o secretário de Educação Olliver Barros, "A qualidade e a diversidade dos palestrantes acrescentam muito valor ao dia a dia dos profissionais da Rede Municipal de Ensino".