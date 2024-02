Algumas das 16 gaiolas com pássaros - Polícia Ambiental RJ

Publicado 06/02/2024 10:53 | Atualizado 06/02/2024 10:55

Itaperuna- Em mais um dia de patrulha rural no domingo (4), agentes da Polícia Ambiental do Estado do Rio notaram uma grande quantidade de gaiolas de madeira e de ferro penduradas nos caibros de um curral de gado na Estrada da Jabuticaba, com pássaros sem anilhas de identificação em um total de 16, dentre estes galo- da -serra, bigodinho, corrupião, coleiro, sábia- laranjeira, e boiadeiro.

O acontecido ficou nos registros da 143ª DP/Itaperuna e as aves devolvidas ao habitat natural nessa segunda-feira (5).