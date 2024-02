Hora de celebrar - Decom Itaperuna

Publicado 08/02/2024 16:44 | Atualizado 08/02/2024 17:10

Itaperuna- Durante a tarde desta quinta-feira (8), os ministros do Turismo, Celso Sabino, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues e o deputado federal Murillo Gouveia, assinaram a transferência de outorga do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto para a Infraero e celebraram um contrato de reformas das Praças Nilo Peçanha, Monumento do Cristo Redentor, remodelagem do Calçadão e canteiro central em toda a extensão da Avenida Cardoso Moreira, a principal de Itaperuna, a cargo do Governo Federal.