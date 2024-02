Acessuas - Arte

Publicado 09/02/2024 15:30 | Atualizado 09/02/2024 15:33

Itaperuna- Técnico em instalação de Internet, cozinheira experiente, vaga de estagiário para edição de vídeo e distribuidor de folders sendo procurados para trabalhar já.

As inscrições são feitas pelo acessuastrabalhoitaperuna@gmail.com , mandando currículo, e presencialmente no escritório do Acesso ao Mundo do Trabalho-Acessuas, Rua São José, 104, no Centro de de Itaperuna.