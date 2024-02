Gláuber Bastos e Hugo Leal - Foto Divulg

Publicado 09/02/2024 08:42

Itaperuna- Na tarde de quinta-feira (8) no Aterro do Flamengo, Rio, o deputado federal Hugo Leal (PSD), destinou verba de 100 mil reais para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- Apae, de Itaperuna, uma solicitação do vereador do Cidadania, Glauber Bastos que também pediu pela continuidade das aulas de artes marciais do Projeto Ecoar na Apae.

O Ecoar foi criado em 2022 por Leal, está no Rio, em cidades ao redor e na Região Serrana, com mais de mil alunos matriculados em diversas práticas esportivas para todas as idades.

