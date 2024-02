O barraco armado - Foto AquiNotícias

O barraco armadoFoto AquiNotícias

Publicado 15/02/2024 11:14 | Atualizado 15/02/2024 11:16

Itaperuna/Região Sul Capixaba- Praia vizinha a Guarapari, destino de mineiros e fluminenses, Marataízes viveu momentos de terror. Um sujeito armado com uma barra de ferro, agrediu três banhistas na Praia Central, na manhã de terça-feira (13) durante uma briga.

Os policiais da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo chegaram a tempo de prenderem o responsável pela agressão quando este tentava fugir depois da confusão generalizada.

No saldo da agressão, dois homens e uma mulher machucados e dentro do carro do acusado, um revólver 38.

O agressor foi levado à Delegacia Regional da vizinha cidade de Itapemirim, e as vítimas atendidas na UPA de Marataízes.



NinoBellieny