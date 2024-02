Uma das margens do Rio Muriaé - Registro CBMERJ

Publicado 15/02/2024 17:45 | Atualizado 15/02/2024 19:07

Itaperuna- Prosseguem as buscas pelo corpo de uma mulher chamada Cláudia , desaparecida desde o sábado (10) de Carnaval, quando teria sido jogada no Rio Muriaé, no Bairro Surubi.

Os bombeiros vão aos pontos do rio onde o corpo pode estar, todos os dias, desde então, contando com a ajuda de mergulhadores do 5º GBM/Campos dos Goytacazes. Eles também vasculham as margens do Muriaé e até o momento, nada foi achado.

ATUALIZAÇÃO- O corpo de uma mulher foi encontrado agora às 17 horas desta quinta-feira (15) pelos bombeiros, ainda não houve identificação.