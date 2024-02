Equipes de socorro na ES-375 - Foto Anõnimo

Equipes de socorro na ES-375Foto Anõnimo

Publicado 15/02/2024 12:52 | Atualizado 15/02/2024 13:36

Itaperuna/Litoral Sul Capixaba- Um casal de namorados sofreu um acidente na ES-375, rodovia que liga Piúma- ES à BR-101, perto da entrada de Baixo Pongal, município de Anchieta- ES, às 7:30 horas desta quinta-feira (15).

Emília Oliozzi Breda e Eduardo Saudino viajavam em um Fiat Pulse blindado, de Piúma para Domingos Martins, quando a condutora, Emília, perdeu o controle da direção.

Testemunhas do sinistro disseram que o carro deveria estar a 200 km por hora e ao chocar-se com a beirada de concreto da estrada, teria voado a 6 metros de altura, em cena de extrema violência.

O rapaz atravessou o para-brisas do carro e foi socorrido por bombeiros e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sendo levado por um helicóptero do Notaer- Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, para um hospital na Grande Vitória onde está em observação, já a moça, faleceu no local.

Um detalhe na data desta quinta-feira, 15 de fevereiro: o dia de aniversário de Emília, o mesmo em que perdeu a vida, aos 26 anos de idade.

A ocorrência regida pela Polícia Civil capixaba prossegue.

NinoBellieny