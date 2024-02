A morte solta fumaça ( Ilustração). - Arquivo

A morte solta fumaça ( Ilustração).Arquivo

Publicado 16/02/2024 09:15 | Atualizado 16/02/2024 09:19

Itaperuna- Aproximadamente às 20 horas dessa quinta-feira ( 15), uma viatura do 29º BPM, rondava pelo Bairro Carulas, quando sons de disparos de arma de fogo foram ouvidos.

Ao chegarem rapidamente ao local de origem dos tiros, no Beco Luís Carlos Reis, no Morro dos Cachorros, os policiais militares encontraram um corpo caído já sem vida, cheio de marcas identificadas pela famosa sigla, PAF- Perfuração por Arma de Fogo, várias delas, no rosto, peito, ombro e braço.

A vítima se chamava Carlos Alfredo da Silva Barroso, (conhecido como Gaguinho da Capelinha), de 42 anos de idade. O homicídio está em investigação na 143ª/Itaperuna com apoio da P2, Setor de Inteligência do 29º BPM.