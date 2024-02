Claudia Boechat, Élia Cruz, Carlos Portinho e Nel Medeiros - Foto Divulg

Publicado 16/02/2024

Itaperuna ( De Primeira)- A empresária e educadora Cláudia Boechat, presidente do PL Mulher/Itaperuna, abdicou na manhã desta sexta-feira (16), à pré-candidatura de vereadora local.

Cláudia optou por apoiar a pré-candidatura da atual suplente de vereadora por Itaperuna, Élia Cruz, durante reunião do PL Mulher com o senador da República Carlos Portinho (PL Rio) vizinho município de Bom Jesus do Itabapoana.

Em comum, as duas possuem uma história em que o Autismo é uma bandeira hasteada a sério.

Ao final da conversa, o vice-prefeito de Itaperuna, Nel Medeiros (PP) apareceu para cumprimentar Carlos Portinho.

NinoBellieny com informações de Flávia Pires