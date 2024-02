... - Arquivo

Publicado 16/02/2024 19:04 | Atualizado 16/02/2024 19:10

Itaperuna/Laje do Muriaé- Obras de recapeamento do trecho da RJ-116 do Distrito de Comendador Venâncio ao município de Laje do Muriaé, iniciadas em uma segunda-feira (5), foram interrompidas durante o Carnaval e retornam na próxima semana.

A intenção foi evitar congestionamentos e outros possíveis problemas que podem ocorrer com o maior fluxo de veículos em feriados prolongados. Reveja a situação clicando Aqui

NinoBellieny