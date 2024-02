Imagem Ilustrativa - iStock

Publicado 19/02/2024 10:45 | Atualizado 19/02/2024 10:56

Itaperuna/Região Sul Capixaba- Aos 33 anos de idade, um cidadão foi esfaqueado no peito, perto de um bar no Centro de Mimoso do Su-ES, nesse domingo, (18).

A morte foi confirmada pela equipe do Samu-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao chegar ao local para os primeiros socorros.

Já o homicida, fugiu para uma localidade conhecida como Morro da Palha, com o sangue da vítima nas roupas e nos braços. Agentes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada na própria Mimoso do Sul, cercaram a casa do acusado e o fizeram sair de braços levantados.

Á polícia o indivíduo contou que, ele estava com a faca, e a vítima caíra sobre, sendo ferida mortalmente.

O acusado foi para a Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim, (maior cidade do Sul Capixaba), que conduzirá o processo investigativo.





