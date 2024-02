Rodrigo, Luizinho, Murillo, Rueda, Sabino e Juscelino - Foto Familiar

Publicado 18/02/2024 20:59 | Atualizado 18/02/2024 21:18

Itaperuna- Na tarde de sábado (17), no Rio, o deputado federal Murillo Gouveia-(União Brasil) e o presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar, se reuniram para um churrasco temperado à política com os ministros do Turismo Celso Sabino; das Comunicações, Juscelino Filho; o vice-presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e o deputado federal Dr. Luizinho, presidente do PP-Rio.

Bacellar, de Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense e Murillo, de Itaperuna, Noroeste, não deixaram as duas regiões fora da conversa.

NinoBellieny