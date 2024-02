. - .

..

Publicado 22/02/2024 10:16

Itaperuna, Cardoso Moreira e Aperibé- Começando pelo Guardião do Noroeste, como é chamado o 29º BPM, sediado em Itaperuna. Aos 34 anos de idade, uma jovem senhora estava se divertindo, sentada em um bar na Avenida Noêmia Bittencourt, Bairro Aeroporto, Itaperuna, na segunda-feira (19) quando a PM chegou.

Assustada, se levantou rapidamente e jogou uma sacola no terreno ao fundo do estabelecimento. Os policiais checaram o local, e encontraram cinco sacolés de cocaína. A mulher alegou não usar drogas, só remédios controlados para dormir, mas os policias não dormiram no ponto, e ela foi levada à 143ª DP, onde foi autuada por tráfico de entorpecentes.

Cardoso Moreira- Também conhecida por Cidade Carinho e coberta pela 4ª Companhia, do 29º BPM, foi o palco na noite de terça feira (20) de um achado cada vez mais comum para os policiais: drogas dentro de um vaso sanitário. Na tubulação, feita para outros fins óbvios, estavam escondidos 107 pinos de cocaína.

Os entorpecentes pertenciam a um sujeito já preso pelo mesmo tipo de crime no local, Centro da cidade. Ele vai responder pela reincidência, registrada na 148ª DP, Italva. O moço foi liberado em seguida.

Aperibé- Área do 36º BPM, sediado em Pádua, conhecido como Batalhão das Galáxias, onde na terça-feira (20), na Rua Genocir Coelho, Bairro Ponte Seca, foram desenterrados pelos agentes militares, 40 tabletes de maconha e três pinotes de cocaína. Ninguém estava por perto para se declarar dono, ou dizer ser uma experiência agrícola, sendo a apreensão registrada na 136ª DP, Pádua.