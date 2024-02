Washington Reis - Arquivo O Dia

Publicado 20/02/2024 11:16 | Atualizado 20/02/2024 11:20

Itaperuna- Na sessão parlamentar dessa segunda-feira (19), o vereador Lalá Pontes (MDB), confirmou na tribuna da Câmara Municipal, uma informação veiculada recentemente pelo jornalista Angelo Lorenzini, a de que, o secretário de Transportes do Estado do Rio, Washington Reis (MDB), em encontro na sede do partido na capital fluminense, no dia 8/2, contou a ele, Lalá, ter pedido ao governador do Rio, Cláudio Castro (PL), a construção de um hospital estadual em Itaperuna, no Bairro Aeroporto, cujas obras começarão ainda este ano.

@ninobellieny