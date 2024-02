A vida por um beiral - Foto Anônima

Publicado 20/02/2024 07:22 | Atualizado 20/02/2024 09:04

Itaperuna- Às 15 horas de segunda-feira (19), Reinaldo Severo de Souza, investigador da Polícia Civil da 143ª Delegacia de Polícia, Itaperuna, em dia de folga, estava passando pela Rua Fidelina Dutra, acesso de chegada ao Centro, quando do lado de um posto de combustíveis, perto da Câmara Municipal, viu um aglomerado de pessoas, estacionou e imediatamente identificou a situação: um homem no estreito beiral da fachada de uma casa, à uma altura aproximada de 12 metros, ameaçava se jogar.

O investigador Severo localizou a escada na lateral da residência, e chegou mais perto do sujeito que, o reconheceu da delegacia, e começaram um diálogo, ponderado pela calma e o poder de convencimento do policial diante da multidão, e de alguns gritos de "pula, pula de uma vez", algo comum em casos semelhantes.

Severo já havia ligado para o Corpo de Bombeiros Militar, e para o 29º BPM, com as respectivas viaturas chegando rapidamente ao local.

No alto, o desesperado rapaz foi acalmando-se, depois de repetir várias vezes "querem me matar". As palavras tranquilas do investigador, surtiram efeito e o cidadão desceu, com os poucos gritos negativos dando lugar aos muitos aplausos. Em seguida, ele foi com os PMs até à 143ª DP, (atualmente dirigida pelo delegado titular, Eduardo Teixeira e delegado - adjunto Gabriel Ramos), acompanhados por Reinaldo Severo, o herói do dia.

Registro de ocorrência feito, os policiais foram orientados pelo próprio Severo a procurarem a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Itaperuna, com a aceitação do indivíduo que, atentara contra a própria vida, mas não contava com um anjo de folga, sem asas, com um distintivo, coragem, e severo só no nome. O amor e o respeito venceram, e o lema da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, se fortalecia: " Em defesa de quem precisar".





@ninobellieny