... - Arte Decom

...Arte Decom

Publicado 21/02/2024 09:56

Itaperuna- A intensidade das chuvas na Zona da Mata Mineira, onde nasce o Rio Muriaé e também na Região Noroeste, deixa a população em estado de atenção constante. A Prefeitura de Itaperuna soltou um alerta nesta manhã de quarta-feira (21)

Nota Oficial



A Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil informa que devido à quantidade de chuva que caiu nas últimas horas nas cabeceiras do Rio Muriaé e em Itaperuna, o nível do Rio Muriaé atingiu sua cota de alerta na madrugada desta quarta-feira, chegando a 3,37m. Em sua última medição, às 07h15, o nível do Rio Muriaé voltou para sua cota de atenção medindo 3,32m.



Orientamos a população ribeirinha que fique atenta às informações e notas da Defesa Civil nas redes sociais da Prefeitura para que tome as devidas medidas de prevenção.



A previsão para está quarta-feira é de chuva fraca durante todo o dia com volume de 35mm. A temperatura é de 21° da mínima e de 28° da máxima.



Cotas do Rio Muriaé em Itaperuna

Cota de atenção: 2,90m

Cota de alerta: 3,40m

Cota de inundação:4,00m

@ninobellieny