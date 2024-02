A despedida de Mel - Foto Gilson Junior

Publicado 25/02/2024 08:47

Itaperuna & Região- Foram 11 anos de companheirismo, amor e lealdade, em casa ou nas viagens com a tutora. Dócil e carinhosa, recebia as visitas com alegria, corria e brincava como todo cão saudável, até que, em um dos últimos costumeiros passeios pelos arredores, voltou passando mal, com sintomas de possível envenenamento, e mesmo socorrida, não resistiu.

Mel e o mar Arquivo familiar

Este é um resumo da intensa vida de Mel, da raça Labrador, amada como uma real integrante da família com quem morava.

No sábado (24), Mel entrava para a história por mais um motivo: o primeiro pet a ser velado na capela mortuária do Cemitério Municipal da cidade mineira de Muriaé, onde foi sepultada no jazigo da família.



Diferente da obra de Ariano Suassuna, o Auto da Compadecida, cuja história começa com o velório de uma cadelinha, decreto municipal ampara a decisão tomada pela tutora: Lei Complementar 5597 2017 de Muriaé- MG

@ninobellieny com informações da Rádio Muriaé