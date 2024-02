A paz do interior foi ultrajada - Foto Rádio Muriaé

Publicado 27/02/2024 21:23 | Atualizado 27/02/2024 21:25

Itaperuna & Região- Eles eram casados, e moravam na comunidade rural de São Fernando, no município mineiro de Muriaé, e na segunda-feira (26), foram encontrados mortos com sinais de um crime cometido de forma cruel.

José Geraldo da Silva, tinha 74 anos e Corindina Mattos da Silva, 72. O corpo do homem, já em decomposição estava no celeiro, e o da mulher, mostrava indícios de ter sido morta por um golpe de tijolo na cabeça, além de ter sido enforcada com uma corrente de aço usada em cães.

SUSPEITO É PRESO

Nesta quarta-feira (27), na cidade de Nanuque- MG, policiais militares localizaram um sujeito, e com um mandado de prisão por outro crime, o detiveram, constatando que, ele havia trabalhado na propriedade do casal, e desaparecido exatamente no dia do duplo homicídio.



O trabalho de investigação foi uma parceria da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica de Minas Gerais.





NinoBellieny com informações da Rádio Muriaé