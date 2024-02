Aedes aegypti - Arquivo

Publicado 29/02/2024 08:23 | Atualizado 29/02/2024 08:29

Itaperuna & Sul do Espírito Santo- As praias capixabas são muito procuradas pelos itaperunenses e demais moradores do Noroeste do estado do Rio, é uma tradição que aumenta à cada estação, portanto ficar atento com as informações locais é importante para quem vai viajar ou possui imóveis na região, caso de muita gente.

Neste ano, duas mortes já foram confirmadas por dengue no ES e outras 11 estão sendo investigadas e a Covid continua fazendo estragos, não só no estado, mas em todo Brasil.

De 1º de Janeiro a 17 de fevereiro, embora a doença esteja bem mais controlada, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Estados de Saúde- Conass, 1.325 pessoas já morreram por conta da Covid no país inteiro.

O Espírito Santo já recebeu quase 60 mil doses de vacinas contra a dengue, distribuídas para 23 municípios e o enfrentamento está sendo levado com seriedade.

As duas enfermidades são infecciosas, e juntas são bem mais perigosas, mas tomando os devidos cuidados e estando com as vacinas em dia, é possível viajar com tranquilidade, não só para as belas praias capixabas, mas para qualquer lugar do Brasil.

NinoBellieny