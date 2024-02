Material apreendido - Setor de Comunicação 29

Publicado 28/02/2024 11:28

Itaperuna- Depois de receberem informações sobre local em área rural usado pelo tráfico para guardar drogas, policiais do 29º BPM detiveram um rapaz tentando ocultar 20 munições calibre .380, três balanças de precisão, cocaína e maconha, dentro de uma moita na estrada para o Distrito de Itajara, perto do Rio Muriaé, sinalizando o improvisado depósito com uma vara de bambu. Além de uma quantia em dinheiro que ele levava.

O traficante foi autuado na 143ª DP, Itaperuna para posteriormente ir para o sistema prisional.





NinoBellieny