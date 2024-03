Show 4 cantos de um mundo redondo - Divulgação

Publicado 01/03/2024 08:44 | Atualizado 01/03/2024 08:44

Itaperuna- A última vez em que Humberto Gessinger esteve na cidade, foi no começo dos Anos 2000, pelas mãos do mesmo empresário que o traz nesta sexta-feira (1): Alexandre Dimensão Garcia

Às 23 horas, depois do DJ Rodrigo 2U e Alexandre Louzada abrirem a noite, Gessinger, o criador do grupo Engenheiros do Hawaii e de centenas de sucessos, mostra porque é tão talentoso e multi-instrumentista no palco da Infinity Hall com o show Quatro Cantos de um Mundo Redondo.

NinoBellieny