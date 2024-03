No Pico da Bandeira - Foto TG 08-008

Publicado 01/03/2024 09:17 | Atualizado 01/03/2024 09:20

Itaperuna- O Tiro de Guerra TG 01-008 recebe nesta sexta-feira (1), os recrutas de 2024, com formatura especial e entrada solene nas dependências do Centro de Instrução, próximo ao Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto (agora administrado pela Infraero).

A solenidade marca o início dos treinamentos da nova turma, sob o comando do chefe de instrução do TG 08-008, sargento Fábio da Silva Pereira.

O TG de Itaperuna tem 78 anos de existência e uma história de importante colaboração com as campanhas de vacinação, combate à epidemias, ajuda em enchentes e outras atividades na comunidade.

Em 16 de agosto de 2017, comandado pelo então subtenente e Comandos do EB, João Ricardo, o TG de Itaperuna tornou-se o primeiro na categoria em todo o Brasil, a escalar o Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó-MG.

NinoBellieny