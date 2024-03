Cocaína com embalagem cor-de-rosa - P2

Cocaína com embalagem cor-de-rosaP2

Publicado 04/03/2024 09:32 | Atualizado 04/03/2024 09:35

Itaperuna- Esta segunda-feira (4) começou fervendo no Centro da cidade, por meio de informações do Setor de Inteligência, policiais do 29º BPM souberam de uma negociação de drogas prestes a acontecer na Praça Nilo Peçanha, mais conhecida como Pracinha dos Camelôs, na Avenida Cardoso Moreira, a principal de Itaperuna.

Antes mesmo do raiar do sol, os militares encontraram uma bolsa com 1.468 pinos de cocaína, mais uma quantidade também de cocaína envolta em material plástico cor-de-rosa.



O material apreendido ficou acautelado, e a operação bem-sucedida, registrada na 143ª Delegacia de Polícia, Itaperuna.



NinoBellieny com informações de Jorge Luiz.